الجوازات : التفويض الإلكتروني متاح للمواطنين والمقيمين

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن خدمة التفويض الإلكتروني لمراجعة إدارات الجوازات التي تم إطلاقها مؤخراً، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي “مركز المعلومات الوطني” تمكّن المواطنين والمقيمين “ذكورا وإناثا” من إصدار (تفويض إلكتروني) لشخص آخر ينوب عنهم وبشكل رسمي لمراجعة إدارات الجوازات في مناطق المملكة كافة، وذلك لإنهاء إجراءات أي خدمة للتابعين أو المقيمين التابعين لهم، بشرط وجود حساب موثق للمستفيد المفّوض والمفوض له مفعلين في البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر”، وأن يكون الشخص المفوض له مواطن سعودي فالخدمة حالياً متاحة لتفويض المواطنين.

وأشارت “الجوازات” إلى أنه يندرج تحت خدمة التفويض الإلكتروني (21) خدمة متاحة تقدمها المديرية العامة للجوازات، وهي على النحو الآتي: إصدار وإلغاء تصاريح سفر التابعين – والإبلاغ عن فقدان أو تلف الجواز – وإصدار إقامة “هوية مقيم” – وتجديد إقامة “هوية مقيم” – واستلام الإقامة (هوية مقيم) بعد الطباعة – وإصدار وإلغاء تأشيرة خروج وعودة – وإصدار وإلغاء تأشيرة خروج نهائي – والإبلاغ عن فقدان هوية مقيم – والإبلاغ عن فقدان جواز مقيم – والإبلاغ عن تغيب العمالة – وإضافة تابع – وفصل تابع – وتحويل تابع إلى رب أسرة – وتغيير مهنة – ونقل خدمات – ونقل معلومات – وتمديد تأشيرة الزيارة – وإصدار الجواز – وتجديد الجواز – واستلام الجواز – وتسجيل خرج ولم يعد.

وأكدت “الجوازات” أن هذه الخدمة تعد امتدادًا للخدمات الإلكترونية الحديثة التي قدمتها للمواطنين والمقيمين وهي قابلة للزيادة حسب حاجة العمل والمستفيدين من خدمات الجوازات مع سهولة التعامل معها، والمديرية العامة للجوازات تسعى في الوقت الراهن لطرح العديد من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تهدف إلى تسهيل إجراءات المستفيدين منها، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين لاختصار الوقت وتوفير الجهد على المستفيدين بما يكفل لهم سرعة الإنجاز وجودة الخدمة.