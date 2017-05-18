الجوازات تتوعد بتطبيق العقوبات على المتأخرين بعد تأشيرة الخروج نهائي

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طالبت المديرية العامة للجوازات جميع الوافدين المخالفين الذين استفادوا من حملة “وطن بلا مخالف” وجرى منحهم تأشيرة الخروج النهائي ، بسرعة مغادرة المملكة من تلقاء أنفسهم حتى يستفيدون من الإعفاء من الآثار المترتبة على بصمة (مرحل)، والإعفاء من الرسوم والغرامات المترتبة على المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وتوعّدت الجوازات المخالفين الذين استفادوا من الإعفاءات الممنوحة لهم خلال المهلة و أنهيت إجراءاتهم ولم يغادروا وتم ضبطهم لمخالفتهم الأنظمة من قبل جهات الضبط قبل مغادرتهم المملكة أنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة بحقّهم والمعمول بها في أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

وشددت على أنهم لن يتمكنوا من الاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم بالأمر السامي الكريم خلال المهلة المحددة التي أتيحت لهم حيث ستطبق بحقهم الغرامات والرسوم وعقوبة السجن والمنع من دخول المملكة المقررة نظاماً بسبب تأخرهم عن المغادرة .

كما دعت الجوازات جميع المواطنين والمقيمين إلى التفاعل مع هذه الحملة وسرعة المبادرة بتوجيه المخالفين الحاصلين على تأشيرة خروج نهائي إلى سرعة مغادرة المملكة قبل انتهاء المهلة المحددة، مشيرة إلى أنه وبعد انتهاء المهلة، سيتم إلغاء تأشيرات الخروج النهائي الممنوحة للوافدين المخالفين الذين لم يغادروا المملكة بالإضافة إلي إيقاف سجلاتهم في النظام وتطبيق العقوبات المقررة بحدها الأعلى وفقاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.