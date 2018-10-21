الجوازات تحصد جوائز التميّز والحساب التفاعلي في جيتكس

حصدت المديرية العامة للجوازات من خلال مشاركتها المتميزة في جناح وزارة الداخلية بمعرض جيتكس دبي 2018م جائزتي “المشاركة المتميزة وأفضل حساب تفاعلي في مواقع التواصل الاجتماعي”.

وجاءت هذه الجوائز نتيجة الإعداد والتجهيز المبكر للمشاركة وللجهود المبذولة من فريق عمل المديرية العامة للجوازات المشارك في ركن الجوازات بجناح وزارة الداخلية في معرض دبي جيتكس، بإشراف مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، التي أبرزت الصورة الإيجابية لمنسوبي المديرية العامة للجوازات من ضباط وأفراد وموظفين، والدور الفعال الذي تقوم به جميع الإدارات ذات العلاقة ومنها الإدارة العامة لتقنية المعلومات في إبراز أهم المبادرات التقنية والحلول الرقمية الجديدة وما تقدمه أيضاً الإدارة العامة للعلاقات والإعلام من جهود إعلامية وتوعوية.