الجوازات تدشن جناحها بمعرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية

انطلقت في المركز التجاري العالمي بدبي اليوم, فعاليات معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية.

وكان لوزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات, مشاركة فاعلة بالمعرض حيث دشنت الجوازات مشاركتها في المعرض من خلال جناحها الذي يضم أحدث التقنيات والحلول الذكية منها: منصة ذكاء الأعمال التي يتم من خلالها عرض جميع العمليات المنفذة وكذلك الإحصائيات الخاصة بمنصة أبشر ومقيم ومنصة السفر, ومنصة البث المباشر للمنافذ وتقدم التغطية المباشرة من الجوازات للمنافذ البرية والجوية من خلال نقل الفيديو المباشر من المنافذ على موقع الجوازات .

كما ضم جناح الجوازات, العديد من الأجهزة التقنية الحديثة والمطورة في مكافحة التزوير مثل جهاز عين الصقر المطور المستخدم في جميع منافذ المملكة الدولية الجوية والبرية والبحرية للكشف عن الوثائق المزورة، وكذلك جهاز قارئ الجوازات الآلية والإلكترونية المحمول .

ويعرض جناح الجوازات التطبيق الرسمي للجوازات الذي يتيح للمستخدمين استكشاف الخدمات التي تقدمها الجوازات والاطلاع على آخر أخبار ومستجدات الجوازات ويمكِّن التطبيق مستخدميه من التعرف على الخدمات والإجراءات والرسوم ويدعم اللغتين العربية والإنجليزية

كما يُعرض من خلال الجناح مركز الاتصال الموحد 992 الذي يمكن المواطن والمقيم من التواصل مع الجوازات على مدار الساعة، إضافة لعرض خدمة فديو المراجع ويستخدم هذا النظام كاتصال مرئي بالصوت والصورة بحيث يوفر على المراجعين عناء ومشقة السفر لمقابلة أصحاب الصلاحية ، كما يعرض الجناح خدمة إيصال الوثائق الحكومية عبر البريد السعودي ( العنوان الوطني) وطريقة التسجيل بها وعدد المشتركين في هذه الخدمة .

وشهد اليوم الأول, زيارة عدد من الشخصيات لجناح الجوازات في مقدمتهم مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اللواء محمد بن أحمد المري الذي أشاد بالتقدم التقني الذي تشهده وزارة الداخلية ممثلة في الجوازات، والدور المحوري للخدمات الإلكترونية التي تقدمها في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، كما زار الجناح أيضا وفداً من وزرارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة.