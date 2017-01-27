الجوازات تدشن غرفة للعمليات المركزية بمطار محمد بن عبد العزيز

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المدينة المنورة : جازي الشريف

دشن مدير جوازات منطقة المدينة المنورة العميد الدكتور خالد بن محمد الهويش، غرفة العمليات المركزية الخاصة بجوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، بحضور عدد من مدراء الجهات الأمنية بالمطار .

وقدم مدير جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي العقيد بدر بن معيوف المطيري، شرحًا مفصلًا عن غرفة العمليات التي تحتوي على نظام كاميرات للمراقبة الأمنية، تهدف لتغطية جميع نقاط التشغيل الخاصة بالجوازات منها كاميرات متحركة، إضافةً إلى نهايات طرفية متصلة بمركز المعلومات الوطني وأجهزة الفاكس وأجهزة اتصال مباشرة .

وبيّن العقيد المطيري، أن العمل الأساسي للغرفة يتركز على متابعة عمليات التشغيل في جميع الصالات ” القدوم-المغادرة-العمرة والحج ” ومتابعة سير العمل وانسيابية حركة الركاب، حيث تم دعم غرفة العمليات بكوادر بشرية متخصصة ذات كفاءة عالية بأداء العمل المناط بهم، بالإضافة إلى مشرف الصالة للتأكد من سلامة إنهاء الإجراءات للمسافرين عبر نقاط التشغيل المختلفة .

وأشاد العميد الهويش من جهته، بالجهود التي قامت بها إدارة جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في الارتقاء بجميع الخدمات التطويرية لخدمة المسافرين والحجاج والزوار والمعتمرين .

يذكر أن إدارة جوازات المطار قامت بتخصيص عدد من الأفراد من جميع المناوبات بمهام استقبال المسافرين، والترحيب بهم وتنظيم سيرهم وتوزيعهم على الكاونترات، يرتدون الأوشحة الخاصة بالخدمة، وكذلك تفعيل (خذ نسختك ) بهدف توزيع المنشورات الإعلامية التوعوية الوصول لأكبر عدد من الشريحة المستهدفة، إضافة لتخصيص عدد من الأفراد لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.