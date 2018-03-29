« الجوازات » تدعو المقيمين ومرافقيهم إلى سرعة تسجيل بصماتهم

دعت المديرية العامة للجوازات جميع المقيمين الذين لم يقوموا بتسجيل خصائصهم الحيوية (البصمة)، إلى سرعة المبادرة بتسجيل بصماتهم في النظام الآلي، ومراجعة إدارات وشعب الجوازات المنتشرة في جميع مناطق ومحافظات المملكة، مع إحضار أساس الجواز وهوية مقيم الخاصة بهم لتسجيل الخصائص الحيوية (البصمة) لهم ولمرافقيهم لمن بلغ سن ست سنوات فما فوق، ليتسنى لهم الاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية المتعددة المقدمة لهم، حاثة جميع المقيمين على التقيد بالأنظمة والتعليمات التي نص عليها نظام الإقامة في المملكة.

وكانت المديرية العامة للجوازات قد أوقفت تقديم خدماتها عن المقيمين الذين لم يقوموا بتسجيل خصائصهم الحيوية في النظام الآلي

وجهَّزت الجوازات مواقع لتسجيل الخصائص الحيوية للمقيمين في جميع إدارات وشعب الجوازات

في كافة مناطق المملكة ومحافظاتها، ودعمتها بالأجهزة المتطورة

والكوادر البشرية المؤهلة لضمان الدقة والسرعة في إنهاء الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات.

وقد خصصت المديرية العامة للجوازات بريداً للتواصل الإلكتروني: 992gdp.gov.sa

والرد على جميع الاستفسارات واستقبال الآراء والمقترحات.

وبالإمكان الاطلاع على مواقع تسجيل الخصائص الحيوية (البصمة) من خلال زيارة الموقع الرسمي: www.gdp.gov.sa.

كما يمكن للمقيمين الاستفسار والتحقق من وجود تسجيل بصماتهم لدى أنظمة وزارة الداخلية من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية: www.moi.gov.sa.