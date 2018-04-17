محليات

الجوازات تدعو المواطنين الراغبين في السفر للخارج التقيد بمدة صلاحية الجواز

كتبه abdulsalam alzahraniaccess_time1 / شعبان / 1439 هـ      17 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

دعت المديرية العامة للجوازات جميع المواطنين الراغبين في السفر لخارج المملكة إلى ضرورة التقيد والالتزام بقوانين وأنظمة البلدان الراغبين السفر إليها من أجل ضمان سلامة المسافر وعدم تعرضه للعقوبات التي قد تحرمه تحقيق الغرض من السفر.

وأكدت الجوازات على المواطنين بضرورة التخطيط المبكر للسفر والتأكد من صلاحية جوازات سفرهم والمدة المتبقية فيها والمسارعة إلى تجديد أو استخراج جوازات سفر جديدة لهم أو للتابعين قبل موعد السفر بوقت كاف تفادياً لضيق الوقت ولكي لا يتعرضوا إلى أي إجراءات بسبب عدم استكمال الشروط والتعليمات المطلوبة والتي قد تؤدي إلى تأخير سفرهم.

ونوهت الجوازات إلى أن الحد الأدنى لصلاحية الجواز في حالة السفر إلى الدول العربية هو ثلاثة أشهر بينما لا يقل عن ستة أشهر في حالة السفر إلى الدول الأخرى، علماً بأن المدة المتبقية لجواز السفر تحتسب من تاريخ مغادرة المملكة.

وحثت الجوازات المواطنين إلى المحافظة على جوازات سفرهم من التلف أو الفقدان وعدم إهمالها أو رهنها أو إساءة استعمالها ووضع الجوازات في الأماكن المخصصة والآمنة، والحرص على تسجيل جوازات السفر لدى سفارات وممثليات المملكة في الخارج فور وصولهم .

abdulslam

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