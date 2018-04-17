الجوازات تدعو المواطنين الراغبين في السفر للخارج التقيد بمدة صلاحية الجواز

دعت المديرية العامة للجوازات جميع المواطنين الراغبين في السفر لخارج المملكة إلى ضرورة التقيد والالتزام بقوانين وأنظمة البلدان الراغبين السفر إليها من أجل ضمان سلامة المسافر وعدم تعرضه للعقوبات التي قد تحرمه تحقيق الغرض من السفر.

وأكدت الجوازات على المواطنين بضرورة التخطيط المبكر للسفر والتأكد من صلاحية جوازات سفرهم والمدة المتبقية فيها والمسارعة إلى تجديد أو استخراج جوازات سفر جديدة لهم أو للتابعين قبل موعد السفر بوقت كاف تفادياً لضيق الوقت ولكي لا يتعرضوا إلى أي إجراءات بسبب عدم استكمال الشروط والتعليمات المطلوبة والتي قد تؤدي إلى تأخير سفرهم.

ونوهت الجوازات إلى أن الحد الأدنى لصلاحية الجواز في حالة السفر إلى الدول العربية هو ثلاثة أشهر بينما لا يقل عن ستة أشهر في حالة السفر إلى الدول الأخرى، علماً بأن المدة المتبقية لجواز السفر تحتسب من تاريخ مغادرة المملكة.

وحثت الجوازات المواطنين إلى المحافظة على جوازات سفرهم من التلف أو الفقدان وعدم إهمالها أو رهنها أو إساءة استعمالها ووضع الجوازات في الأماكن المخصصة والآمنة، والحرص على تسجيل جوازات السفر لدى سفارات وممثليات المملكة في الخارج فور وصولهم .