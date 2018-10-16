الجوازات تصدر 4 قرارات إدارية بحق المخالفين

الرياض- البلاد
أصدرت المديرية العامة للجوازات 4 قرارات إدارية من خلال اللجنة الإدارية بجوازات منطقة القصيم، بحق مواطن و 3 مقيمين، تنوعت مخالفاتهم ما بين نقل متسللين ومجهولي الهوية، حيث تضمنت العقوبات السجن وغرامات مالية والتشهير بالمخالفين.
وشملت قائمة المخالفين :
1- إبراهيم يوسف القاسم، رقم الهوية 1031631144، نوع المخالفة نقل مجهولي الهوية، الغرامة المالية مقدارها مائة ألف ريال، وسجن ستة أشهر، القصيم.
2 – أنصاري حياة مالك، رقم الإقامة 2357590252، نوع المخالفة ناقل متسلل، الغرامة المالية مقدارها خمسة وعشرون ألفاً، مع السجن ستة أشهر، والإدراج على قائمة المنع، القصيم.
3 – غلام رازا مانجور، رقم الإقامة 2409964463، نوع المخالفة ناقل مجهول الهوية، الغرامة المالية مقدارها خمسة وعشرون ألفاً، وسجن ستة أشهر، القصيم.
4- محمد فيصل ميتا، رقم الإقامة 2422389979 ، نوع المخالفة ناقل مجهول الهوية، الغرامة المالية مقدارها خمسة وعشرون ألفاً، وسجن ستة أشهر، القصيم.