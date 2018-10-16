الجوازات تصدر 4 قرارات إدارية بحق المخالفين

الرياض- البلاد

أصدرت المديرية العامة للجوازات 4 قرارات إدارية من خلال اللجنة الإدارية بجوازات منطقة القصيم، بحق مواطن و 3 مقيمين، تنوعت مخالفاتهم ما بين نقل متسللين ومجهولي الهوية، حيث تضمنت العقوبات السجن وغرامات مالية والتشهير بالمخالفين.

وشملت قائمة المخالفين :

1- إبراهيم يوسف القاسم، رقم الهوية 1031631144، نوع المخالفة نقل مجهولي الهوية، الغرامة المالية مقدارها مائة ألف ريال، وسجن ستة أشهر، القصيم.

2 – أنصاري حياة مالك، رقم الإقامة 2357590252، نوع المخالفة ناقل متسلل، الغرامة المالية مقدارها خمسة وعشرون ألفاً، مع السجن ستة أشهر، والإدراج على قائمة المنع، القصيم.

3 – غلام رازا مانجور، رقم الإقامة 2409964463، نوع المخالفة ناقل مجهول الهوية، الغرامة المالية مقدارها خمسة وعشرون ألفاً، وسجن ستة أشهر، القصيم.

4- محمد فيصل ميتا، رقم الإقامة 2422389979 ، نوع المخالفة ناقل مجهول الهوية، الغرامة المالية مقدارها خمسة وعشرون ألفاً، وسجن ستة أشهر، القصيم.

ودعت المديرية العامة للجوازات جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد إلى تجنب نقل أو تشغيل أو إيواء المتسللين والمخالفين لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل, لتفادي العقوبات المترتبة عليها.