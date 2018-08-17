“الجوازات” تصدر 7 قرارات إدارية بسجن وتغريم مخالفين

أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية الموسمية في مراكز مداخل منطقة مكة المكرمة (7) قرارات إدارية بحق مواطنين ومقيم نقلوا حجاجاً بدون تصريح .

وتضمنت العقوبات الصادرة بحقهم السجن والغرامة والترحيل للوافد المخالف والتشهير.

وشملت العقوبات التالية أسماؤهم:

– فيصل نايف سعدون المقاطي العتيبي: السجن 15 يوماً وغرامة 110 آلاف ريال مع التشهير.

– أحمد ذيب صالح آل ذيبه اليامي: السجن 15 يوماً وغرامة 110 آلاف ريال مع التشهير.

– أحمد عقيلي مبارك الشيخي: السجن 15 يوماً وغرامة 30 ألف ريال مع التشهير.

– إحسان يول حق محمد يوسف : السجن 15 يوماً وغرامة 20 ألف ريال مع التشهير والترحيل.

– زاهر حسن زاهر القحطاني: السجن 15 يوماً وغرامة 40 ألف ريال مع التشهير.

– حميد أحمد مسلم المعبدي: السجن 15 يوماً وغرامة 100 ألف ريال مع التشهير.

– عوض خميس حسين الزهراني: السجن 15 يوماً وغرامة 80 ألف ريال مع التشهير.

ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين كافة إلى تجنب نقل الحجاج بدون تصريح لتفادي العقوبات المترتبة على ذلك .