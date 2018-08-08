الجوازات تصدر52 ألف تصريح إلكتروني

جدة -حماد العبدلي

سارعت جوازات منطقة مكة المكرمة، بتوجيهات من مدير عام الجوازات في إصدار تصاريح دخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة إلكترونيا خلال حج هذا العام “1439هـ”, بدلاً من الإجراءات الورقية المعمول بها في السابق.

جاء ذلك ضمن حزمة من الخدمات الإلكترونية التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين والمستفيدين من الشركات التي دشنها مؤخراً سمو وزير الداخلية .

وقال مدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالرحمن بن حميد الحربي: حتى تاريخه تجاوز عدد التصاريح الإلكترونية التي تم إصدارها 52 ألف تصريح.

وأضاف: الخدمة متاحة وفقاً للشروط المنظمة لذلك ويكون الدخول عليها من بوابة “مقيم” للشركات والمؤسسات أو عبر الرابط الإلكتروني:http:// portal.elm.sa/ , وللأفراد من خلال خدمة “أبشر”.