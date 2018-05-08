“الجوازات” تطلق حملتها التوعوية السنوية “جوازك.. هويتك”

أطلقت المديرية العامة للجوازات أمس، الحملة الإعلامية التوعوية للمحافظة على جواز السفر السعودي بعنوان “جوازك.. هويتك”؛ وذلك بهدف توعية المواطنين بأهمية المحافظة على جواز السفر من الفقدان والإهمال.

وقال مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى: البرامج الإعلامية التوعوية الخاصة بالحملة؛ تهدف إلى تثقيف ورفع الوعي لدى المواطنين الراغبين في السفر لخارج المملكة، بأهمية المحافظة على وثائق السفر، وعدم إهمالها، وخطورة فقدانها في الخارج.

وأضاف: الجوازات تتولى كل عام إعداد وتصميم المواد التوعوية الخاصة بهذه الحملة وبثها عبر جميع الوسائل الإعلامية؛ لضمان وصول الرسالة التوعوية لجميع المواطنين الراغبين في السفر لخارج المملكة؛ وذلك بمشاركة إدارات جوازات المناطق وجميع المنافذ الدولية “البرية والبحرية والجوية”، والإدارات التابعة لها، وتعاون الجهات المعنية ذات العلاقة؛ وذلك ببث هذه الرسائل عبر القنوات والوسائل الإعلامية المختلفة.