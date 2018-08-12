“الجوازات” تعاقب مواطنين ومقيمًا نقلوا حجاجًا “دون تصريح”

أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية الموسمية في مراكز مداخل منطقة مكة المكرمة ثلاثة قرارات إدارية بحق مواطنين ومقيم نقلوا حجاجاً بدون تصرح.

وتضمنت العقوبات الصادرة بحقهم السجن والغرامة والترحيل للوافد المخالف والتشهير

والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل التي استخدمت في نقل الحجاج.

وشملت القرارات كل من :

– خالد محمد حسن البلوشي : السجن 15 يوماً وغرامة 100 ألف ريال مع التشهير والترحيل .

– رائد سعيد حصيني السعيدي: السجن 15 يوماً وغرامة 240 ألف ريال مع التشهير .

– فهد غنيم رثيع الحربي: السجن 15 يوماً وغرامة 30 ألف ريال مع التشهير والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل.

ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين كافة إلى تجنب نقل الحجاج بدون تصريح لتفادي العقوبات المترتبة على ذلك.