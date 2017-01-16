الجوازات تنفي تصحيح أوضاع المخالفين

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الرياض – البلاد

نفت المديرية العامة للجوازات، صحة ما تم تداوله مؤخرًا بمواقع التواصل الاجتماعي، وصحف إلكترونية وورقية، بأن الجوازات بدأت الأحد، تصحيح أوضاع العمالة الوافدة، وإطلاق حملتها الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وأكدت الجوازات، أن هذا الخبر غير صحيح، ولم يصدر من القنوات الرسمية المعتمدة لدى المديرية العامة للجوازات، وعند صدور التوجيه بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل الجهات المختصة.

وشددت الجوازات على عدم تداول الشائعات، وضرورة التثبت من الأخبار قبل نشرها، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.

وتدولت أنباء مؤخرا، أن المديرية العامة للجوازات منحت مخالفي أنظمة الإقامة والعمل مهلة لمغادرة البلاد، تبدأ اعتبارًا من الأحد (15 يناير 2017)، وتستمر ثلاثة أشهر، مع إعفاء المخالفين من نظام بصمة “مُرَحل”، وأن ذلك يأتي ذلك ضمن المرحلة الثانية من حملة الجوازات الوطنية الشاملة للتعقب التي تشتمل على ثلاث مراحل انتهت المرحلة الأولى منها، وستنطلق المرحلة الثانية لمدة 90 يومًا، على أن تبدأ المرحلة الثالثة يوم 17 رجب المقبل.