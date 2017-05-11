العدد 21931 11 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الجوازات: مدة صلاحية الجواز لا تقل عن ستة أشهر لدخول تركيا وأوروبا

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الجوازات: مدة صلاحية الجواز لا تقل عن ستة أشهر لدخول تركيا وأوروبا
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دعت المديرية العامة للجوازات جميع المواطنين الراغبين في السفر خارج المملكة بضرورة التأكد من صلاحية جوازات سفرهم قبل مغادرة المملكة، حيث يتطلب الدخول إلى تركيا والدول الأوروبية أن تكون مدة صلاحية جواز السفر لا تقل عن ستة أشهر تفادياً لمنعهم من الدخول لهذه الدول وإعادتهم إلى المملكة.

وحثت المديرية العامة للجوازات المواطنين الراغبين بالسفر إلى خارج المملكة إلى سرعة تجديد جوازات سفرهم أو إصدار جوازات سفر جديدة لهم ولمرافقيهم عبر خدمات الجوازات الإلكترونية “أبشر” قبل موعد السفر بوقت كاف لكي لا يتعرضون إلى أي إجراءات قد تؤدي إلى تأخيرهم ، وكذلك التأكد من تعليمات الدخول للدول الراغبين السفر لها.

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التصنيف: محليات

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