محليات

الجوازات : 99 قراراً إدارياً بحق المخالفين لأنظمة الحج

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time9 / ذو الحجة / 1439 هـ      22 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أصدرت المديرية العامة للجوازات 99 قراراً إدارياً في حق المخالفين لأنظمة وتعليمات حج هذا العام 1439هـ ، وشملت العقوبات : غرامات مالية وعقوبات بالسجن ، والترحيل للوافدين المخالفين والمطالبة بمصادرة وسائل النقل التي استُخدمت في نقل المخالفين ، والتشهير بالمخالف.

وبينت الجوازات أنه بلغ مجموع المخالفين المنقولين عبر مداخل مراكز مكة المكرمة: الشميسي والتنعيم والبهيتة والكر ” 565 ” مخالفاً، وبلغ مجموع الغرامات المالية الصادرة في حق المخالفين ” 6.150.000 “ريال، وعقوبات التوقيف لمدد مجموعها ” 1860 ” يوماً في حق المخالفين.

كما شملت القرارات الإدارية التشهير بـ 95مخالفاً والمطالبة بمصادرة 15 مركبة استُخدمت في نقل المخالفين أثناء محاولتهم أداء فريضة الحج من دون تصريح، وبلغ عدد الوافدين المرحلين والممنوعين من دخول المملكة 15 مخالفاً .

وأوضحت الجوازات أن العقوبة النظامية المقررة في حق كل من ينقل حجاجاً من دون تصاريح حج تصل إلى غرامة قدرها 50 ألف ريال عن كل حاج، والسجن ستة أشهر، وترحيل الناقل بعد تنفيذ العقوبة إذا كان وافداً ويمنع من دخول المملكة، والتشهير ، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل المستخدمة إذا كانت عائدة للناقل أو المساهم في المخالفة.

ibrahim

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