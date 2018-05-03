الجوف تقتحم جينيس بأكبر مزرعة زيتون فى العالم

تبوك – سعد الشهراني

اقتحمت منطقة الجوف موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأكبر مزرعة زيتون حديثة في العالم.

وتسلمت شركة الجوف للتنمية الزراعية، شهادة اعتراف من المنظمة، خلال الحفل الذي أقيم في الرياض، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير ‏عبدالعزيز بن مشعل بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الشركة.

‏ وبين مدير الشركة العضو المنتدب عبد العزيز بن محمد الحسين، أن الإنجاز الذي حققته الشركة يتوج جهد 10 سنوات ماضية بدعم من وزارة البيئة والزراعة والمياه.

وأضاف الحسين: إن الشركة اليوم تمتلك مساحة 7730 هكتارا ،مزروع بها 5,000,000 شجرة زيتون ، مشيراً إلى أن الموسوعة قامت بدراسة ما تقدمت به الشركة مما أهلها لدخول جينيس.