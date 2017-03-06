الجيش الأمريكي :220 مدنيا قتلوا في العراق وسوريا دون قصد

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واشنطن -رويترز

قال الجيش الأمريكي يوم السبت إن 21 مدنيا قتلوا في تسع ضربات منفصلة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم داعش في العراق وسوريا بين نوفمبر تشرين الثاني ويناير كانون الثاني.

وأضاف الجيش في بيان أن العدد الإجمالي للمدنيين الذين قتلهم التحالف دون قصد ارتفع إلى 220 منذ بداية العمليات ضد التنظيم في 2014.

وقال البيان “رغم أن التحالف يبذل جهودا استثنائية لضرب الأهداف العسكرية بطريقة تقلل خطر سقوط ضحايا من المدنيين فإنه لا يمكن تجنب وقوع ضحايا في بعض الحوادث.”

وتقديرات الجيش أقل كثيرا من تقديرات جماعات المراقبة.

وتشير تقديرات جماعة أيرورز للمراقبة إلى أن ما لا يقل عن 2463 مدنيا قتلوا في ضربات جوية للتحالف.

وفي واقعة يوم 13 يناير كانون الثاني قرب مدينة الموصل العراقية قال الجيش إن ثمانية مدنيين قتلوا خلال ضربة استهدفت مقاتلين لداعش في منزل.

وقال البيان “خلال تحليل فيديو لما بعد الضربة جرى التعرف على مدنيين قرب المنزل لم يكونوا ظاهرين قبل الضربة.”

وتشير بيانات الجيش الأمريكي إلى أنه حتى 28 فبراير شباط نفذ التحالف 18666 ضربة في العراق وسوريا منذ بداية العملية وتشير البيانات أيضا إلى أن متوسط التكلفة اليومية للعمليات 12.7 مليون دولار.