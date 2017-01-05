الجيش الأندونيسي يعلق التعاون مع القوات الأسترالية

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جاكرتا-رويتر

قال مسؤولون إندونيسيون: إن الجيش الإندونيسي علق التعاون مع القوات المسلحة الأسترالية الأسبوع الماضي، وذلك بعد اكتشاف مواد تدريب وصفتها وسائل إعلام بأنها “مسيئة” في قاعدة بغرب أستراليا.

لكن متحدثا باسم الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو قال: إن الأمر لم يناقش مع الرئيس، مضيفا أن القضية جرى تضخيمها.

وقال المتحدث جوهان بودي لرويترز: “لم يكن هذا قرار الرئيس.”

وقالت وزيرة الدفاع الأسترالية ماريز بين: إن بعض الأنشطة “أرجئت” فقط.

وذكر متحدث باسم القوات المسلحة الإندونيسية لرويترز: إن التعاون العسكري بين الجانبين علق “لأسباب فنية”. وترتبط إندونيسيا واستراليا بعلاقات عسكرية مهمة تمتد من مكافحة الإرهاب إلى حماية الحدود.

وقال الميجر جنرال وريانتو: “تم تعليق كل أشكال التعاون.” وأضاف: إن عددا كبيرا من الأنشطة سيتأثر بذلك.

وأضاف: “هناك أمور فنية ينبغي مناقشتها” منها مواد التدريب التي شوهدت في قاعدة عسكرية أسترالية.

وقال: إن من “المرجح بشدة” استئناف التعاون بمجرد تسوية تلك الأمور.

وأشار تقرير في صحيفة كومباس الإندونيسية إلى أن الجيش أرسل خطابا إلى القوات المسلحة الاسترالية محذرا من أنه سيعلق التعاون، وبعدها بعث قائد الجيش جاتوت نورمانتيو برقية بتعليق التعاون يوم 20 ديسمبر كانون الأول.

وذكرت الصحيفة أن متدربا من القوات الخاصة الإندونيسية رأى مواد تدريبية تحتوي على إهانة للمبادئ التأسيسية لإندونيسيا التي تعرف باسم “بانكاسيلا”.