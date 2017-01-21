الجيش البريطاني ينفذ تدريبا فريدا لـ(صد تهديد روسي محتمل)

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عواصم- وكالات

أجرت بريطانيا تدريبا لنقل دبابات وعربات عسكرية إلى فرنسا عبر نفق بحر المانش في إطار مناورات خاصة بـ”صد تهديد محتمل من قبل روسيا”.

وأوضحت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، استنادا إلى مصدر في وزارة الدفاع البريطانية، أن العملية شملت دبابات من طراز “FV4030/4 Challenger” وعددا من العربات القتالية التابعة لقوات المشاة من طراز “Warrior” وكذلك مجموعة من سيارات الصيانة والإجلاء.

ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله أن الجيش: “نفذ بنجاح هذا التدريب لفحص مدى فعالية استخدام نفق المانش لنقل العربات والمعدات العسكرية إلى أوروبا، وإضافة هذه الوسيلة إلى مجموعة الخيارات المطروحة أمام قواتنا المسلحة ورفع قدراتها على المناورة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه العملية فريدة من نوعها، حيث قام الجيش البريطاني، ولأول مرة، بنقل دبابة تحت بحر المانش، لافتة إلى أن بريطانيا استخدمت هذا النفق سابقا لنقل شحنات عسكرية فحسب، ولم تنفذ سابقا عمليات نقل للوحدات المدرعة من خلاله.

وبينت الصحيفة أن المعدات العسكرية البريطانية كانت متواجدة في الأراضي الفرنسية لعدة ساعات فقط، مضيفة أنها عادت إلى بريطانيا عبر خط السكك الحديد في رحلة استغرقت 40 دقيقة.