الجيش التركي يقصف 116 هدفاً لتنظيم داعش شمالي سوريا

شارك عبر واتساب

قصف الجيش التركي 116 هدفا لتنظيم داعش شمالي سوريا وذلك ضمن عملية درع الفرات التي أطلقتها وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي أواخر أغسطس الماضي في شمال سوريا .

وأفادت القوات المسلحة التركية في بيان لها اليوم أن عملية درع الفرات شهدت في يومها الـ 154 استهداف المدفعية التركية

لـ 107 أهداف لداعش شمالي سوريا، شملت منصات دفاعية ومقرات قيادية وسيارات مزودة بأسلحة للتنظيم .

وأبان أن سلاح الجو التركي نفذ غارات على تسعة أهداف للتنظيم بمحيط مدينة الباب شمال سوريا أسفرت عن تدميرها .

وأوضح البيان أن قوات التحالف الدولي نفذت خمس غارات جوية على مواقع داعش

بمنطقتي “بزاعة” و”قبر المقري” شرقي مدينة الباب شمالي سوريا .

وأشار إلى أن العمليات البرية أسفرت عن تحييد 13 عنصرا من داعش .