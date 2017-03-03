الجيش السوري يعلن السيطرة على تدمر من تنظيم الدولة الإسلامية

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أعلن الجيش السوري يوم الخميس أنه استعاد مدينة تدمر الأثرية من تنظيم الدولة الإسلامية وذلك للمرة الثانية خلال عام بمساعدة من قوات حليفة وطائرات روسية.

كان التنظيم قد سيطر مجددا على تدمر في تقدم خاطف في ديسمبر/كانون الأول بعد أن طرد منها قبل ثمانية أشهر.

وقالت القيادة العامة للجيش السوري في بيان:

“بعد سلسلة من العمليات العسكرية الناجحة وبإسناد جوي مركز من الطيران الحربي السوري والروسي.

استعادت وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة والحلفاء مدينة تدمر.

والمناطق الحاكمة المحيطة بها بعد تكبيد تنظيم (داعش) الإرهابي خسائر كبيرة بالعديد والعتاد.”

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان:

إن قوات الجيش السوري والقوات المتحالفة معها تقدمت داخل مدينة تدمر يوم الخميس بعدما سحب تنظيم الدولة الإسلامية مقاتليه بالكامل.

وأضاف المرصد أن مسلحي الدولة الإسلامية تقهقروا إلى مناطق في الشرق فيما سيطرت القوات الحكومية على تدمر.

وبدأت عمليات تمشيط لتطهيرها من الألغام يوم الخميس.

وأثناء سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على المدينة في المرة الأولى دمر بعض تراثها الأثري الذي لا يقدر بثمن.

كما يعتقد أيضا أنه خرب أجزاء أخرى من الآثار التاريخية بالمدينة بعد أن استعاد السيطرة عليها في ديسمبر كانون الأول.

كما يقاتل الجيش السوري الدولة الإسلامية في المنطقة الواقعة شرقي حلب.

حيث يتقدم الجيش للوصول إلى نهر الفرات وفي مدينة دير الزور حيث يسيطر على جيب يحاصره التنظيم المتشدد.

ويتراجع التنظيم في سوريا بعد خسارة مساحات من الأرضي في شمال البلاد.

أمام تحالف تدعمه الولايات المتحدة وتقوده جماعات كردية مقاتلة وأمام قوات معارضة سورية تدعمها تركيا.

وتشارك وفود تمثل الحكومة والمعارضة في محادثات سلام في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

حيث أشاد رئيس الوفد الحكومي بشار الجعفري بالرئيس بشار الأسد لوفائه بوعوده باستعادة تدمر.

لكن المعارضة السورية رفضت تهنئة الأسد على استعادة المدينة مشيرة إلى أن مشهد تبادل السيطرة المتكرر على المدينة يدعو للسخرية