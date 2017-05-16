الجيش العراقي يحرر 90% من الجانب الغربي للموصل

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أعلن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول، تحرير القوات العراقية أكثر من 90% من الجانب الغربي لمدينة الموصل، شمالي البلاد، من سيطرة تنظيم “داعش”.

وقال وفقاً لـ “الأناضول” إن تنظيم “داعش” الإرهابي خسر العديد من قياداته، والقوات العراقية تحاصر المنطقة التي يتواجد فيها التنظيم من جميع الجهات”.

وتشن القوات العراقية منذ أكتوبر الماضي، عملية عسكرية واسعة لطرد “داعش” من الموصل، وهي آخر المعاقل الكبيرة للتنظيم في العراق .

بدوره، ذكر النقيب في الشرطة العراقية نزهان الخضر، إن “أربعة أشخاص قتلوا اليوم، في هجمات متفرقة بمحافظة بغداد”.

كما قُتل مدني وأصيب 5 آخرون بجروح جراء تفجير عبوة ناسفة في منطقة “هور رجب” التابعة لقضاء “الدورة”، بحسب الخضر.

وأفاد ، بمقتل مدني آخر وإصابة 3 بانفجار عبوة ناسفة قرب سوق شعبي في منطقة الشعب، شمالي بغداد.