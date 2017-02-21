الجيش المصري يدمر نفقًا جديدًا وسيارة مفخخة ويقبض على 12 مسلحًا في سيناء

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دمرت قوات الجيش المصري نفقًا جديدًا وسيارة مفخخة كانت معدة لاستهداف قوات التأمين.

خلال عمليات مداهمات وملاحقات للعناصر المسلحة في سيناء.

وأوضح المتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي في تصريح اليوم:

أن القوات دمرت أيضًا نقطة لتخزين الوقود، وثلاث دراجات نارية، وسبع بؤر إرهابية عُثر بداخلها على عدد من دوائر النسف والتدمير.

وأضاف الرفاعي أن قوات الجيش المصري قبضت على 12 من العناصر المسلحة.

كما ضبطت سيارة دفع رباعي مجهزة بقاعدة رشاش، عُثر بداخلها على كمية من الذخائر والملابس العسكرية.