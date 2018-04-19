الجيش المصري يعلن مقتل زعيم “تنظيم إرهابي” فى سيناء

القاهرة ــ وكالات

أعلن الجيش المصري أـمس الأربعاء، مقتل ناصر أبو زقول، الذي وصفه، بأنه “أمير التنظيم الإرهابي بوسط سيناء”، بعد تبادل كثيف لإطلاق النيران.

وقال الجيش في بيان: إن قوات الجيش الثالث الميدانى قامت بمداهمة عدد من المناطق الجبلية الوعرة وسط سيناء، وأسفرت عملية المداهمة عن القضاء على ناصر أبو زقول أمير التنظيم الإرهابي بوسط سيناء وذلك بعد تبادل كثيف لإطلاق النيران .

ولم يسم البيان التنظيم، إلا أن وسائل إعلام محلية تحدثت في 2011، عن أن أبو زقول هو نائب قائد تنظيم بيت المقدس (ولاية سيناء) بوسط سيناء، ويبلغ من العمر 40 عاما.

وأوضح الجيش المصري في بيانه، أنه عثر بحوزة أبو زقول على بندقية آلية، وقنبلتين يدويتين وكمية كبيرة من الذخائر، و6 خزائن بندقية آلية وجهاز اتصال لاسلكي .

ويأتي ذلك بالتزامن مع عملية عسكرية انطلقت 9 فبراير الماضي تحت عنوان”سيناء 2018″، وتستهدف مواجهة مسلحين بسيناء، ودلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، دون تحديد موعد لنهاية العملية.