الجيش المصري يعلن مقتل 21 من «العناصر التكفيرية» في سيناء

أعلن الجيش المصري في بيان الخميس عن مقتل 21 من “العناصر التكفيرية “خلال الأيام الماضية في إطار عمليته العسكرية التي أطلقها في فبراير.

وجاء في البيان الذي نشر على الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري على فيسبوك “أسفرت العمليات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية على مدار الأيام الماضية عن القضاء على ثلاثة عناصر تكفيرية مسلحة خلال استهداف القوات الجوية لأربعة أوكار”.

وأضاف البيان انه تم “القضاء على 18 من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوة المداهمة في شمال ووسط سيناء”، وانه تم القبض على ستة عناصر آخرين و232 من المطلوبين جنائيا والمشتبه بهم.

ويشن الجيش المصري عملية عسكرية واسعة في سيناء لمكافحة الإرهاب بدأها في التاسع من فبراير الماضي أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من مئة من الجهاديين ونحو 30 جنديا، بحسب إحصاءات الجيش.