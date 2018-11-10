الجيش اليمني بإسناد من التحالف إلى مقربة من ميناء الحديدة

أكد محافظ محافظة الحديدة في اليمن، الحسن طاهر وصول قوات الجيش اليمني إلى مقربة من ميناء المدينة الاستراتيجي في وقت لا تزال العمليات العسكرية قائمة.

وقال المحافظ الحسن خلال لقاء مع رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، في عدن إن قوات الجيش تسجل انتصارات كبيرة في سبيل إنهاء الانقلاب المليشياوي المدعوم من إيران من أجل وضع موطئ قدم لها في خاصرة اليمن والوطن العربي وتهديد أمنه وسلامة المنطقة.

وأشار محافظ الحديدة وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية إلى أن الميليشيا ما تزال تتحصن في الأحياء السكنية وتتخذ من المدنيين دروعاً بشرية.

وأشاد رئيس الوزراء اليمني، من جهته، بالتقدم الكبير للجيش اليمني والمقاومة الشعبية، المسنودة بالتحالف العربي، في سبيل إنقاذ آلاف اليمنيين من صلف وظلم واضطهاد عناصر الميليشيا الانقلابية, مشيرًا إلى انتهاكاتها ضد الأبرياء العزل التي كان آخرها تعريض مستشفى 22 مايو للقصف.

وأشاد رئيس الوزراء اليمني بالإسناد العسكري لتحالف “دعم الشرعية في اليمن” ومشاركته الفاعلة في تحقيق تلك الانتصارات.