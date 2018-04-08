الجيش اليمني يأسر 12 عنصراً من الميليشيا الحوثية في البيضاء

لقي العشرات من ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن مصرعهم وأصيب آخرون في هجمات للجيش اليمني ، بمنطقة قانية شرقي محافظة البيضاء وسط اليمن.
وقال مصدر عسكري يمني، إن معارك بين الجيش اليمني والميليشيات الانقلابية تركزت في الجبال والتباب الواقعة بين جبلي الفالق، ومسعودة بالمنطقة.
وأوضح المصدر في تصريح نقله الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية / 26 سبتمبر/ أن المواجهات أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا الانقلابية وأسر أكثر من 12 آخرين منهم.
في غضون ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي غارات استهدفت مواقع وتعزيزات عسكرية لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة البيضاء ، أسفرت عن تدمير عدد من الآليات والأطقم القتالية التابعة للميليشيا، وسقوط جميع من كانوا على متنها بين قتلى وجرحى.