الجيش اليمني يأسر 12 عنصراً من الميليشيا الحوثية في البيضاء

لقي العشرات من ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن ‏مصرعهم وأصيب آخرون في هجمات للجيش اليمني ، ‏بمنطقة قانية شرقي محافظة البيضاء وسط اليمن.‏

وقال مصدر عسكري يمني، إن معارك بين ‏الجيش اليمني والميليشيات الانقلابية تركزت في الجبال والتباب الواقعة بين جبلي ‏الفالق، ومسعودة بالمنطقة.‏

وأوضح المصدر في تصريح نقله الموقع الإلكتروني ‏لوزارة الدفاع اليمنية / 26 سبتمبر/ أن المواجهات ‏أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في ‏صفوف الميليشيا الانقلابية وأسر أكثر من 12 آخرين منهم.‏

في غضون ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي غارات ‏استهدفت مواقع وتعزيزات عسكرية لميليشيا الحوثي الانقلابية في ‏محافظة البيضاء ، أسفرت ‏عن تدمير عدد من ‏الآليات والأطقم القتالية التابعة للميليشيا، وسقوط جميع ‏من كانوا على متنها بين قتلى وجرحى.‏