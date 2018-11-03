دولية

الجيش اليمني يتقدم أكثر من 40 كيلو خلال يومين في منطقة مران

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time22 / صفر / 1440 هـ       3 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أعلن الجيش اليمني الشرعي تقدمه أكثر من أربعين كيلو متر خلال يومين من المعارك في منطقة مران التابعة لمديرية حيدان، في الجنوب الغربي لمحافظة صعده.

وقال قائد لواء العروبة في الجيش اليمني، العميد عبد الكريم السدعي، إن قوات الجيش حققت تقدمًا ميدانيًا وسيطرت على نحو عشرين قرية وعددًا من المرتفعات والسهول في مناطق مديرية الملاحيط.

وأضاف العميد السدعي في تصريح نقله موقع / 26 سبتمبر/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن قوات الجيش تخوض معارك ضارية مع مليشيا الحوثي الانقلابية وسط استمرار التقدم الميداني لها وتطل حتى هذه اللحظة على مثلث مران معقل زعيم المليشيا.

وتكبدت المليشيا الحوثية، خسائر كبيرة حيث سقط المئات من عناصرها بين قتيل وجريح، إضافة إلى تدمير آليات قتالية.

ibrahim

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