الجيش اليمني يتقدم بالحديدة ويحاصر الميليشيات من 3 جهات

واصلت قوات الجيش الوطني باليمن، تقدمها في مدينة الحديدة غربي البلاد، حيث تمكنت خلال الساعات الماضية من السيطرة على مواقع جديدة في جنوب وشرق المدينة.

وقال ركن عمليات ألوية العمالقة التابعة للجيش الوطني، العقيد أحمد قايد الصبيحي، إن قوات الجيش سيطرت على جميع المناطق المحيطة بمثلث كيلو 16، وأصبحت تحاصر الميليشيات المتمركزة في مدينة الحديدة من جهات الشرق والغرب والجنوب، ولم يتبق لها إلا مدخل واحد فقط وهو خط الصليف الرابط بين الحديدة ومحافظتي المحويت وحجة.

وأشار إلى أن الميليشيات تعيش حالة ارتباك ورعب وسط انقسامات في صفوفها بعد الخسائر البشرية الكبيرة التي تكبدتها خلال الأيام الماضية.

ونقلت “العربية” عن مصادر ميدانية أن معارك عنيفة تدور عند الأطراف الجنوبية للمدينة وفي مناطق شرقية وشمالية مثلث كيلو 16، حيث يسعى الجيش الوطني لإطباق الحصار على الميليشيات داخل مدينة الحديدة، وعزلها تمهيداً لإجبارها على الاستسلام.

وقالت مصادر عسكرية أن الجيش الوطني يحاصر مجاميع من عناصر الميليشيات في الجهة الشمالية من مركز مديرية الدريهمي، بينهم 8 من أهم القيادات الميدانية للميليشيات.

وفي صنعاء، أفادت مصادر طبية أن ميليشيات الحوثي حولت بعض المنازل الخاصة إلى مراكز صحية ومستشفيات لمعالجة جرحاها بعد أن امتلأت مستشفيات العاصمة بأعداد كبيرة من الجثث والمصابين الذين سقطوا في معارك الساحل الغربي، وتحديداً شرق وجنوب الحديدة.