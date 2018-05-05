دولية

الجيش اليمني يتقدم غربي تعز ويخوض معارك عنيفة جنوبي الحديدة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time19 / شعبان / 1439 هـ       5 مايو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني، تقدمًا ميدانيًا جديدًا غرب محافظة تعز جنوب غرب البلاد.‏

وقالت مصادر ميدانية يمنية، إن قوات الجيش استعادت سيطرتها على عدد من المواقع المطلة على منطقة ‏العريش، آخر مناطق مديرية موزع باتجاه منطقة البرح التابعة لمديرية مقبنة.‏

وأضافت المصادر، في تصريح نقله الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن معارك ‏عنيفة خاضتها قوات الجيش الوطني اليمني مع ميليشيا ‏الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في شمال شرق مديرية موزع.‏‏ وبموازاة ذلك، استهدفت مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، بسلسلة غارات جوية مواقع وتجمعات ‏متفرقة للميليشيا الحوثية شمال منطقتي الوزاعية والبرح.‏

وأسفرت الغارات عن مقتل واصابة ما لا يقل عن20 عنصرًا من الميليشيا، اضافة الى تدمير ‏آليات قتالية.‏

من جهة ثانية خاضت قوات الجيش الوطني معارك عنيفة أيضًا مع الميليشيا الحوثية شرق مديرية ‏حيس التابعة لمحافظة الحديدة الساحلية.

وأشار مصدر عسكري يمني، إلى أن المعارك تزامنت مع غارات جوية استهدفت مواقع ‏وتجمعات متفرقة للمليشيا الانقلابية في مفرق جبل رأس والطريق الرابط مع مديرية العدين ‏التابعة لمحافظة إب.‏

وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا ‏الحوثية.‏

ibrahim

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