الجيش اليمني يتقدم غربي تعز ويخوض معارك عنيفة جنوبي الحديدة

أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني، تقدمًا ميدانيًا جديدًا غرب محافظة تعز جنوب غرب البلاد.
وقالت مصادر ميدانية يمنية، إن قوات الجيش استعادت سيطرتها على عدد من المواقع المطلة على منطقة العريش، آخر مناطق مديرية موزع باتجاه منطقة البرح التابعة لمديرية مقبنة.
وأضافت المصادر، في تصريح نقله الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن معارك عنيفة خاضتها قوات الجيش الوطني اليمني مع ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في شمال شرق مديرية موزع. وبموازاة ذلك، استهدفت مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، بسلسلة غارات جوية مواقع وتجمعات متفرقة للميليشيا الحوثية شمال منطقتي الوزاعية والبرح.
وأسفرت الغارات عن مقتل واصابة ما لا يقل عن20 عنصرًا من الميليشيا، اضافة الى تدمير آليات قتالية.
من جهة ثانية خاضت قوات الجيش الوطني معارك عنيفة أيضًا مع الميليشيا الحوثية شرق مديرية حيس التابعة لمحافظة الحديدة الساحلية.
وأشار مصدر عسكري يمني، إلى أن المعارك تزامنت مع غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات متفرقة للمليشيا الانقلابية في مفرق جبل رأس والطريق الرابط مع مديرية العدين التابعة لمحافظة إب.
وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية.