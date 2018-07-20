الجيش اليمني يتقدم في جبال أضيق ووادي ‏رشاحه وقرى العطفين بصعده

أحرزت قوات الجيش اليمني ، تقدمًا ميدانيًا ‏في مديرية كتاف بصعده وذلك في عملية هجومية ‏واسعة ‏شنها ضد مواقع كانت تتمركز فيها مليشيا ‏الحوثي الانقلابية، في جبال أضيق ‏ووادي رشاحه ‏وقرى العطفين.‏

وقال رئيس عمليات لواء التحرير في الجيش اليمني، ‏العقيد عبد الله المحزفي، إن قوات الجيش باغتت ‏المليشيا ‏الحوثية المتمركزة في جبال أضيق وفرضت ‏عليها حصارًا مطبقًا، على إثره تراجعت ‏المليشيا ‏من عدة مواقع كانت تتمركز فيها في السلسلة الجبلية.‏

وأضاف في تصريح نقله موقع /سبتمبر نت/ التابع ‏لوزارة الدفاع اليمنية- أن التقدم المحرز شمل مواقع ‏المليشيا الحوثية في وادي رشاحه وتمكن خلاله الجيش ‏من التقدم والسيطرة على أجزاء واسعة من الوادي إلى ‏جانب السيطرة على أجزاء من ‏التباب على ميمنة جبل ‏القرن.‏

وأحرز الجيش تقدمًا في وادي العطفين عقب عملية ‏نوعية تمكن خلالها من السيطرة النارية على عدة ‏مواقع في مديرية كتاف.‏

وأسفرت المعارك وغارات لمقاتلات التحالف العربي ‏عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف ‏المليشيا المدعومة من إيران وتدمير آليات قتالية ثقيلة وكمية من ‏الأسلحة والذخائر.‏