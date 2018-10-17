دولية

الجيش اليمني يحاصر باقم ومقتل عشرات الحوثيين بينهم قياديون

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time5 / صفر / 1440 هـ      17 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
لقي العشرات في صفوف الميليشيات الحوثية مصرعهم، وأصيب آخرون بينهم قياديان في مديرية باقم بصعدة، بعد معارك عنيفة خاضها الجيش اليمني ضد ميليشيا الحوثي.

وأكد مصدر عسكري أن القوات اليمنية تطوق مركز مديرية باقم من جميع الاتجاهات

مشيراً إلى أن القوات تواصل تقدمها مسنودة بقوات التحالف.

وأوضح أن الجيش حرر قرى “آل معيض” و”آل الحماقي”، ودمر مخازن أسلحة وآليات قتالية تابعة للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بذات المناطق.

وأضاف المصدر أن ميليشيات الحوثي منيت خلال المعارك بخسائر كبيرة في الأرواح

مؤكداً مقتل وجرح عشرات العناصر الحوثية بينهم قائد الحشد في الجماعة المدعو “أبو غلاب” والمشرف الثقافي بجبهة باقم ويكنى “أبو فايز”.

ibrahim

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