الجيش اليمني يحاصر “مران” مسقط رأس زعيم الحوثيين

فرضت قوات الجيش اليمني الوطني حصارًا مشددًا على “مرّان” في صعدة معقل ميليشيا الحوثي، ومسقط زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي، استعدادًا لتنفيذ عملية اقتحام.

واستهدفت مدفعية الجيش اليمني تعزيزات دفعت بها ميليشيا الحوثي في مثلث مران

في محاولة لاستعادة تمركزاتها التي خسرتها، بحسب “العربية”.

من جهة أخرى، حرر الجيش اليمني، أمس الأحد، مناطق جديدة كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة

من إيران في مديرية ماوية جنوبي شرق محافظة تعز وسط اليمن.

وأكّد مصدر عسكري وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أنّ وحدات من الجيش الوطني اليمني شنت هجومًا عنيفًا

على مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية جنوب مديرية ماوية، وتمكنت من تحرير منطقتي المهانة والخرابة، مشيرًا إلى أنّ المعارك أسفرت عن سقوط عدد من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم في تلك المناطق بالفرار.