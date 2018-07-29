الجيش اليمني يحاصر مركز مديرية باقم في صعدة

استكملت وحدات من الجيش اليمني تمشيط وتأمين المواقع المحيطة بمركز مديرية باقم شمالي محافظة صعدة وسط استعدادات لاقتحام مركزها.
وقال رئيس عمليات اللواء الخامس حرس حدود في الجيش اليمني، العقيد الركن سامي القباطي إن الجيش استعاد خلال عمليات التمشيط أسلحة متوسطة وخفيفة وذخائر كانت في مخزن بالمنطقة.
وعثرت قوات الجيش وفقًا لموقع / سبتمبر نت/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية خلال عمليات التمشيط على منصة صواريخ كاتيوشا وعدد من قاذفاتها مع عشرات القذائف بي 10 وقذائف هاون 160.
وأكد القباطي أن قوات الجيش مسنودة بقوات التحالف العربي أصبحت تحاصر ميليشيات الحوثي الانقلابية في مركز مديرية باقم من أكثر من محور, مشيرا إلى أن باقم ستكون أول مديرية في صعدة سيتم إعلانها محررة بالكامل.