الجيش اليمني يحاصر مركز مديرية باقم في صعدة

استكملت وحدات من الجيش اليمني تمشيط وتأمين المواقع ‏المحيطة بمركز مديرية باقم ‏شمالي محافظة صعدة وسط استعدادات لاقتحام ‏مركزها.‏

وقال رئيس عمليات اللواء الخامس حرس حدود في الجيش اليمني، العقيد ‏الركن سامي ‏القباطي إن الجيش استعاد خلال عمليات ‏التمشيط أسلحة متوسطة وخفيفة وذخائر كانت في ‏مخزن بالمنطقة.‏

وعثرت قوات الجيش وفقًا لموقع / سبتمبر نت/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية خلال عمليات ‏التمشيط على ‏منصة صواريخ كاتيوشا وعدد من قاذفاتها مع عشرات ‏القذائف بي 10 ‏وقذائف هاون 160.‏

وأكد القباطي أن قوات الجيش مسنودة بقوات التحالف ‏العربي أصبحت تحاصر ميليشيات ‏الحوثي الانقلابية في ‏مركز مديرية باقم من أكثر من محور, مشيرا إلى أن ‏باقم ستكون أول ‏مديرية في صعدة سيتم إعلانها ‏محررة بالكامل.‏