الجيش اليمني يحرر تباب واقعة بين نهم ومديرية الغيل بمحافظة الجوف اليمنية

حررت قوات الجيش الوطني اليمني الليلة الماضية، عدد من التباب الواقعة في سلسلة جبال جرشب الفاصلة بين مديرية نهم الواقعة شرق العاصمة صنعاء، ومديرية الغيل التابعة لمحافظة الجوف اليمنية.

وأوضح مصدر ميداني في تصريح لموقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية اليوم الاثنين، أن جبهة الميمنة شهدت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني اليمني وميليشيا الحوثي الانقلابية، استخدمت فيها مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.. مشيرًا إلى أن قوات الجيش الوطني تمكنت خلال المواجهات من تحرير عدد من التباب في سلسلة جبال جرشب الفاصلة بين مديرية نهم ومديرية الغيل بمحافظة الجوف.

وأضاف المصدر، أن قوات الجيش كبدت الميليشيات خسائر بشرية فادحة خلال المواجهات التي شهدتها جبهات نهم، لافتًا إلى أنهم نصبوا كمين لمجموعة من العناصر الانقلابية في منطقة الشعاب غرب جبال البياض.

وأشار المصدر إلى أنهُ تزامنًا مع تلك المعارك قامت قوات من الجيش الوطني اليمني أيضًا بقصف مدفعي مكثّف استهدف مواقع وتعزيزات وتجمعات للميليشيا الانقلابية في مناطق متفرقة بمديرية نهم، تكبّدت خلاله الميليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.