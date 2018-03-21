الجيش اليمني يحرر جبل الحديدة والأسطورة في البيضاء

حرر الجيش اليمني والمقاومة ،اليوم، منطقة رأس جبل الحْدِيدة الاستراتيجي، وجبل “الأسطورة” بمديرية ناطع بالبيضاء بعد اقتحام المواقع التي كانت تتحصن فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال مصدر ميداني “إن الجيش اليمني والمقاومة استعادوا أسلحة نوعية من جبل الحديدة بعد دك تحصينات الحوثي

وأسفر الهجوم عن مقتل العشرات بينهم مشرف الميليشيا في جبل الظهر واثنين من مرافقيه

وأصيب آخرين فيما أسر 25 من المليشيا”.

كما حرر الجيش اليمني والمقاومة قمة الأسطورة رأس جبل القرحا بعد اقتحامهم للمواقع، واعطاب أحد الأطقم الحوثية

في الخط الرابط بين عقبة القنذع والبيضاء من قبل أفراد الجيش اليمني والمقاومة

واغتنام أسلحة وذخائر في المواقع التي تم تحريرها.

وأوضح المصدر العسكري أن موقع فضحة الاستراتيجي اصبح في حكم المسيطر عليه بعد أن تم تحرير قرحا لبان كما صار طريق الأسفلت في فضحة واقع تحت السيطرة النارية لقوات الشرعية وتحت مرمى نيرانها، وأصبحت عقبة القنذع تحت التحرير.