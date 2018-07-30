الجيش اليمني يحرر سلاسل جبلية جديدة في محافظة الجوف اليمنية

أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني أمس تقدمًا ميدانيًا كبيرًا في مديرية برط العنان غرب محافظة الجوف اليمنية وحررت سلاسل جبلية استراتيجية ضمن عملية عسكرية واسعة أطلقتها نحو مركز مديرية برط .

وأكد قائد لواء الحسم رئيس عمليات حرس الحدود اليمني العميد هادي حمران الجعيدي في تصريح لموقع //سبتمبر نت// التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات اللواء تمكنت من تحرير سلسله جبال“المرحة والعجماء والمصامة والخيالة و العشاش بمديرية برط، بعد أن استكملت تأمين سلسلة جبال الأمهور .

وأشار العميد حمران الجعيدي إلى أن المليشيا الانقلابية تكبدت خلال المعارك التي انطلقت السبت خسائر بشرية ومادية كبيرة ، وسط تهاوي وفرار لعناصرها وتقدم مستمر للجيش الوطني .

وأضاف الجعيدي أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بغارة جوية عربة للمليشيا كانت تحمل على متنها رشاش 12.7 وعدد من عناصرها الذين قتلوا جميعًا .