الجيش اليمني يحرر منطقة دار السلطان من الميليشيات الإنقلابية بغرب تعز
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أحرزت قوات من الجيش اليمني، تقدما جديداً ضد ميليشيا الإنقلابيين في غرب محافظة تعز.
وأشار مصدر عسكري يمني اليوم، إلى أن القوات فرضت سيطرتها على منطقة دار السلطان في مديرية موزع
وتطهيرها من الميليشيات إثر معارك ضارية بين الجانبين أمس .
وبين المصدر وفقاً لموقع 26 سبتمبر التابع للجيش اليمني، أن المعارك تزامنت مع غارات للتحالف العربي
استهدفت مواقع وتعزيزات للميليشيا في جبل المهاية ومحطيه جنوب منطقة النجيبة بالمديرية
أسفرت عن تدمير ثلاث عربات عسكرية ومدفع B10 ، إضافة إلى غارات استهدفت مخازن أسلحة في المنطقة.
الوسوم:الجيش اليمني, الميليشيات الإنقلابية
التصنيف: دولية
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