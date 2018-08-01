الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية بمديرية نهم

حررّت قوات الجيش الوطني مسنودة بطيران التحالف العربي اليوم مواقع استراتيجية جديدة بمديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء، وسط انهيار كبير في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية : ” إن قوات الجيش الوطني مسنودة بطيران التحالف استكملت تحرير سلسلة جبال البياض الاستراتيجية بالكامل، بعد معارك متواصلة منذ فجر اليوم، تكبدت خلالها مليشيات الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات”.

وأكد أن المعارك أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 17 عنصراً من الميليشيا الانقلابية وجرح آخرون، إضافة إلى خسائر في المعدات القتالية.