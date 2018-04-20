الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة شمالي ‏محافظة لحج

أحرز الجيش اليمني ، تقدماً ميدانياً جديداً في ‏شمال مديرية القبيطة، شمالي محافظة ‏لحج جنوب اليمن، حيث يخوض معارك ضارية ضد ‏ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.‏

وقال مصدر عسكري يمني في تصريح إعلامي للجيش اليمني ، إن قوات الجيش حررت ‏موقع السنترال ومدرسة الفلاح ومنطقة الحلاجيم في ‏شمالي المديرية.‏

وأضاف أن المعارك أسفرت عن مصرع ‏خمسة من عناصر الميليشيا وإصابة آخرين

مؤكداً أن سيطرة الجيش على تلك المواقع ‏سيساعده في تسهيل تقدمه إلى منطقة نجد قفل ‏الإستراتيجي الذي يطل علي معسكر لبوزة ومناطق ‏شرقي الراهدة وتأمين الطريق الرابط بين الراهدة ‏والشريجة وقطع خط إمداد الميليشيات. ‏