الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة شمالي ‏محافظة لحج

أحرز الجيش اليمني ، تقدماً ميدانياً جديداً في شمال مديرية القبيطة، شمالي محافظة لحج جنوب اليمن، حيث يخوض معارك ضارية ضد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وقال مصدر عسكري يمني في تصريح إعلامي للجيش اليمني ، إن قوات الجيش حررت موقع السنترال ومدرسة الفلاح ومنطقة الحلاجيم في شمالي المديرية.
وأضاف أن المعارك أسفرت عن مصرع خمسة من عناصر الميليشيا وإصابة آخرين
مؤكداً أن سيطرة الجيش على تلك المواقع سيساعده في تسهيل تقدمه إلى منطقة نجد قفل الإستراتيجي الذي يطل علي معسكر لبوزة ومناطق شرقي الراهدة وتأمين الطريق الرابط بين الراهدة والشريجة وقطع خط إمداد الميليشيات.