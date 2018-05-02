الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في صعدة

حرر الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلات التحالف العربي اليوم، مواقع جديدة في جبهة باقم شمالي محافظة صعدة معقل مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد صالح قروش، أن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير جبل البركان مجلمه، وجبل المسطرة بالكامل، لافتاً إلى أن طلائع الجيش أصبحت على مشارف “سحار الشام” ومثلث باقم.

وأشار قروش إلى أن المواقع التي تم تحريرها تطل على مثلث باقم وتحاصر المليشيا الانقلابية في آل صبحان وتكشف تحركاتها من أبواب الحديد.