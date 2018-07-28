دولية

الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في مديرية برط بالجوف

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time14 / ذو القعدة / 1439 هـ      28 يوليو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
حررت قوات الجيش اليمني اليوم السبت، مواقع جديدة في مديرية برط شمالي محافظة الجوف، بعد معارك عنيفة مع الميليشيا الحوثية الانقلابية.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، حرر الجيش اليمني مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية بمنطقة (الظهرة-القعيف) التابعة لمديرية برط العنان ومنها مواقع «النبيعة» و«العشاش» و«راه» وتكبدت الميليشيا الانقلابية خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وأكد أركان حرب لواء الحسم (حرس حدود) العقيد حزم خرصان، أن المعارك التي اندلعت فجر اليوم بين الجيش اليمني من جهة وبين الميليشيا الحوثية من جهة أخرى لا تزال مستمرة حتى اللحظة، وسط تقدم ثابت لقوات الجيش وانهيار واسع في صفوف الميليشيا الانقلابية.

ibrahim

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