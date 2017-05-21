الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة

شارك عبر واتساب

عدن- وكالات

حرر الجيش اليمني مواقع جديدة إلى الغرب من محافظة تعز جنوب غرب اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن القائد في الجيش اليمني أمين المخلافي قوله “إن الجيش اليمني هاجم صباح الجمعة مواقع الميليشيا بجبهة الكدحة في مديرية المعافر واستعاد مواقع: تبة القرون وجبال الشرائخ ودرخاف وقرية هوب الرعي وقرية القطنة ومدرسة خالد”.

وأضاف أن المعارك أسفرت عن مقتل 12 متمرداً وأسر 6 آخرين من ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية والاستيلاء على سيارتين وتدمير مدرعة (بي ام بي) وإعطاب سيارة على متنها رشاش.

من جهة أخرى حررت المقاومة الشعبية بمحافظة البيضاء يوم الجمعة عدداً من المواقع التي كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في محافظة البيضاء جنوب شرق العاصمة صنعاء.

وقال مصدر ميداني بجبهة ذي ناعم لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية ” إن المقاومة استعادت مواقع كعواش والمغشي والعادية ومنعض وعباس، إثر هجوم شنته على المليشيا الانقلابية”.