الجيش اليمني يحرز تقدماً نوعياً في الحديدة

أعلن قائد محور الحديدة في اليمن العميد عبدالرحمن صالح المحرمي أن القوات الحكومية تجاوزت في معاركها التي تشنها ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران منطقة كيلو 16 ووصلت إلى مدينة الصالح شرق المحافظة.

واطلع العميد المحرمي الرئيس عبدربه منصور هادي على تطورات المعارك في الحديدة في ثاني أيام العملية العسكرية لاستعادة مدينة وميناء الحديدة الإستراتيجي وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ.

وقال قائد المحور إن العمليات العسكرية في محور الحديدة مستمرة حتى تحقيق النصر باستكمال تحرير مدينة الحديدة من المليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران.

وأكد المحرمي، أن قوات الجيش تحقق انتصارات عظيمة، وسط انهيارات كبيرة في صفوف الانقلابيين الحوثيين وهزائم متتالية تتكبدها.

وفي السياق قالت ألوية العمالقة، التابعة للجيش الوطني، إن قواتها فرضت سيطرتها على شارع الخمسين وامتدت السيطرة إلى دوار يمن موبايل القريب من صوامع ومطاحن البحر الأحمر وهو التقاطع الذي يفصل بين شارع الخمسين وخط كيلو ستة عشر الإستراتيجي.

وذكر بيان للألوية أن المدخل الجنوبي لمدينة الحديدة انطلاقًا من حي منظر يشهد هو الآخر اشتباكات عنيفة تقهقرت فيها المليشيات الانقلابية وتكبدت خسائر فادحة.