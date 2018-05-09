دولية

الجيش اليمني يحقق انتصارات نوعية في حيران بحجة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time23 / شعبان / 1439 هـ       9 مايو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

واصلت قوات الجيش الوطني اليوم تقدمها في مناطق حيران بمحافظة حجة بعد تحرير مدينة ميدي بشكل كامل .

وقالت مصادر ميدانية في تصريح لموقع //سبتمبر نت// التابع لوزارة الدفاع اليمنية : إن الجيش اليمني حقق تقدماً في اطراف منطقة حيران بدعم وإسناد من قوات وطيران ومدفعية تحالف دعم الشرعية لليوم الثالث على التوالي وسط انهيارات واسعة في صفوف الميليشيا الانقلابية.

وجاء هذا التقدم بعد أن خاض الجيش الوطني اليمني معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأفادت تلك المصادر أن عشرات القتلى والجرحى من الميليشيا سقطوا في هذه المواجهات

بالإضافة إلى سبعة أسرى حوثيين منهم اطفال وبينهم اثنان جرحى تم إسعافهم الى المستشفيات .

وأضافت ان الجيش الوطني استعادت كمية كبيرة من الأسلحة المختلفة الأنواع والأحجام.

ibrahim

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