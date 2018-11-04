الجيش اليمني يحكم قبضته على آخر معاقل المليشيا الحوثية بمديرية الملاجم

أحكمت قوات الجيش اليمني ، سيطرتها على جبل ظهر البياض الاستراتيجي آخر معاقل الإنقلابيين الحوثيين بمديرية الملاجم بمحافظة البيضاء.

وقالت مصادر عسكرية يمنية، إن قوات الجيش تواصل تقدمها في مديرية الملاجم لليوم الثالث على التوالي منذ انطلاق عملية عسكرية واسعة بإسناد مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

واستعادت قوات الجيش أسلحة وكميات من الذخيرة خلفتها الميليشيا الحوثية، المدعومة من إيران، في مواقعها بجبل دير ولاذت بالفرار فيما لقي قائد الحوثيين في جبهة فضحة مصرعه في المعارك.

وتمكن الجيش الوطني أمس السبت من تحرير سلسلة جبل دير الواقع بين مديريات نعمان والملاجم والسوادية والعبدية.