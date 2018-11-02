الجيش اليمني يحكم قبضته على سلسلة جبل العتيم

فرض الجيش اليمني سيطرته على مرتفعات جديدة في سلسلة جبل العتيم غرب مركز مديرية باقم، وذلك خلال عملية عسكرية وبإسناد مباشر من طيران تحالف دعم الشرعية.

وقال أركان حرب محور علب العميد أديب الشهاب، إن التقدم المحرز جاء عقب عملية عسكرية مشتركة أطلقها الجيش اليمني الأربعاء الماضي، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر المليشيا، بحسب موقع /سبتمبر نت/ التابع للقوات المسلحة اليمنية.

وأوضح العميد الشهاب أن من بين القتلى قناصون كانوا يتمركزون داخل خنادق صخرية وجروف جبليه في سلسلة جبل العتيم والسلسلة الجبلية الممتدة من جبل رمدان إلى أمام جبل الكوز غرب باقم.

واستعاد الجيش اليمني معدات عسكرية خفيفة ومتوسطة من ضمن الأسلحة والمعدات العسكرية التي نهبتها المليشيات من معسكرات الجيش، حيث خلفتها ورائها في جبال العتيم ولاذت بالفرار باتجاه مدينة باقم.

وأشار أركان حرب محور علب، إلى أن العملية تأتي في إطار تضييق الخناق على المليشيا الانقلابية في مدينة باقم وإجبارها على الانسحاب أو الاستسلام وتجنيب المنطقة المزيد من الخراب والدمار، مؤكدًا أن قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها الميداني في جبهة باقم باستمرار وسط انهيار كبير في صفوف المليشيات.