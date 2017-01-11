الجيش اليمني يخطط لمهاجمة ميناء المخا

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تعز- وكالات

مع استمرار المواجهات العنيفة بالقرب من مضيق باب المندب، أعلن الجيش الوطني إعادة ترتيب أوضاعه استعدادا لمهاجمة ميناء المخا.

وقال العميد خالد فاضل، قائد محور تعز في القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي: إنه يجري حاليا إعادة ترتيب وضع الجبهة بعد السيطرة على المناطق حول مدينة ذباب ومحيط معسكر العمري والجبال المطلة عليه، وإن القوات تواصل تقدمها نحو ميناء المخا الذي يبعد عن مدينة ذباب 35 كيلومترا.

وفي تصريحات صحافية، أرجع فاضل سبب وقوع قتلى في صفوف هذه القوات إلى لجوء المتمردين الحوثيين للقنص عن بعد، وزرع الألغام؛ مستغلين المنطقة المفتوحة والحماس الزائد لمنتسبي “الجيش الوطني”، و”المقاومة الشعبية”.

هذه القوات قالت: إنها واصلت “انتصاراتها” في الجبهة الغربية من محافظة تعز، وتمكنت من تحرير تلتي عبد القوي والنوبة بعزلة الأخلود بمديرية مقبنة المطلة على طريق الرابط بين تعز والحديدة، بعد معارك عنيفة أسفرت عن مقتل عدد من الحوثيين وإصابة آخرين.

وذكر مركز إعلام القوات الحكومية، أنها تمكنت قبل ذلك من السيطرة على منطقة ذباب وجبال كهبوب، وذلك في إطار عملية “الرمح الذهبي”، التي أطلقتها قوات هادي والتحالف العربي؛ بهدف تحرير الساحل الغربي وتطهيره من سيطرة الحوثيين وحلفائهم، وتأمين طريق الملاحة الدولية في مضيق باب المندب.

وفِي سياق منفصل، ذكرت إدارة مكافحة الاٍرهاب اليمنية أن مسؤول تنظيم “القاعدة” في مديرية مسورة بمحافظة البيضاء عبد الغني الرصاص، لقي مصرعه في غارة طائرة أمريكية من دون طيار استهدفت سيارته.