الجيش اليمني يدحر الإنقلابيين في البيضاء وتعز

تعز – وكالات

تمكنت قوات الجيش اليمني، بإسناد قوي من التحالف العربي بقيادة المملكة ، من دحر مليشيا الحوثي الإيرانية في جبهات قانية بمحافظة البيضاء، والبرح بمحافظة تعز.

وذكرت مصادر عسكرية، أن قوات الجيش الوطني في محافظة البيضاء، تمكنت من تحرير مواقع “الخدار” و”الخليقة ” في منطقة قانية، بعد هجوم عنيف شنته على مواقع الانقلابيين.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الجيش تمكنت أيضاً من تطهير منطقة “اليسبل” في قانية بشكل كامل، وكبدت المليشيا الحوثية خسائر فادحة بين قتلى وجرحى.

وفي محافظة تعز، تمكنت قوات الجيش اليمني من تحرير مواقع جديدة في منطقة “البرح” غربي المحافظة، بإسناد جوي من مقاتلات التحالف.

وذكر موقع وزارة الدفاع البمنية “سبتمبرنت” أن قوات الجيش الوطني في ألوية العمالقة، تمكنت من تحرير “جبل خزان العريش” الاستراتيجي بمنطقة “البرح” ودحر المليشيا الحوثية باتجاه مصنع الأسمنت.

وأشار الموقع، إلى أن قوات الجيش تقوم حالياً بمحاصرة مليشيا الحوثي التي تتحصن في أبنية مصنع أسمنت البرح.

كما تمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير ” التلال السود” و”الشبكة” و”السنترال” بعد معارك عنيفة مع الانقلابيين، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين.

والمناطق المحررة تعد مواقع استراتيجية، حيث تشرف على مثلث منطقة البرح، والذي سيمكن الجيش الوطني وقوات المقاومة الوطنية القادمة من اتجاه المخا، من قطع خطوط إمداد الحوثيين بين محافظتي تعز والحديدة بشكل كامل.

إلى ذلك، قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: إن “التمرد الحوثي في أضعف حالاته سياسيا وعسكريا”، داعيا إلى نبذ الخلافات الجانبية لهزيمته.

وجاء تصريح قرقاش، في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع “تويتر”أمس.

وكتب قرقاش: “التمرد الحوثي في أضعف حالاته، سياسيا وعسكريا، هي لحظة التركيز الكامل على هزيمة التمرد الذي قلب اليمن جحيما، وهي لحظة رفض التشتيت والخلافات الجانبية”.

وخلال الأسابيع الماضية، واصل الجيش اليمني بإسناد من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تقدمه على محاور القتال، ملحقا خسائر فادحة بالمليشيا الانقلابية الموالية لإيران، كما قتل قادة بارزون بغارات للتحالف، أبرزهم الانقلابي صالح الصماد ن الذي كان ثاني أبرز القيادات في مليشيا الحوثي الإرهابية ، بعد زعيم الانقلاب عبدالملك الحوثي، وهو ثاني المطلوبين على لائحة التحالف، ضمن 40 إرهابيا حوثيا.

في غضون ذلك، قال السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر: إنّ حكم ميليشيات الحوثي للمناطق التي تسيطر عليها يمثل حكمًا وحشيًا بالنسبة للشعب اليمني.

وأضاف تولر خلال حوار مع صحيفة “اليوم السابع” المصرية، أن الجانب الأميركي يشهد يوميا انتهاكات مدنية وحقوقية تصحبها ممارسات للفساد على نطاق واسع من قبل الحوثيين.

وأكد السفير الأميركي أنه على الحوثيين التفاوض بحسن نية لإيجاد نظام سياسي تُحترم من خلاله حقوق جميع اليمنيين.

وأشار السفير تولر إلى تقارير تؤكد ارتكاب الميليشيات انتهاكات لحقوق الإنسان مصحوبة بممارسات فساد على نطاق واسع، كما انتقد دعم إيران للحوثيين ؛ باعتبارهم طرفا يحمل السلاح في وجه الحكومة الشرعية، وعبّر عن قلق بلاده العميق من استهداف الميليشيات للسكان المدنيين فى المملكة العربية السعودية، معتبرا أن تلك الأعمال لا تخدم سوى إطالة أمد الأزمة.