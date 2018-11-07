دولية

الجيش اليمني يدحر ميليشيا الحوثي شرق الحديدة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time26 / صفر / 1440 هـ       7 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
تمكن الجيش الوطني اليمني اليوم، من دحر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في عدة مناطق شرق مدينة الحديدة.

وأفاد المركز الاعلامي التابع لألوية العمالقة، أنها حررت اليوم مجمع مصانع إخوان ثابت ومؤسسة الزُعيتري المركزية شرق مدينة الحديدة، بعد معارك عنيفة خاضتها ضد مسلحي الميليشيا الإنقلابية في أحياء شرق المدينة وكبدتهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح”.

وأوضح المركز أن قوات ألوية استهدفت عددًا من القناصة الذين كانوا يعتلون أسطح المباني ويتمركزون داخل اللوحات الإعلانية في الشوارع والمحال التجارية ولقي العشرات منهم مصرعهم.

ولفت إلى أن قوات ألوية العمالقة تواصل تقدمها نحو وسط مدينة الحديدة بدعم وإسناد قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن لتحرير مدينة الحديدة من سيطرة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

ibrahim

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